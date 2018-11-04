На Лобановского Mitsubishi протаранил три автомобиля и вылетел на тротуар

На перекрестке проспекта Лобановского и улицы Головко в Киеве столкнулись четыре автомобиля. Авария случилась сегодня, 4 ноября, около 08:25.

Как стало известно, Volvo, Renault и Lanos остановились на светофоре, когда их протаранил Mitsubishi Lancer. По неизвестным причинам он вылетел на встречную полосу, после чего машину унесло на тротуар, где она и остановилась.

По словам очевидцев, водитель Mitsubishi был весь в крови из-за рассечения головы. Кроме этого, они отметили, что от него исходил запах алкоголя. Спасателям пришлось вырезать мужчину из машины, так как от удара зажало водительскую дверь.

Кроме него, с незначительными травмами госпитализировали водителя автомобиля Lanos.

Из-за аварии по проспекту Лобановского образовалась масштабная пробка, так как разбитые машины заняли две полосы из трех.

Подробности происшествия устанавливаются.

Напомним, в октябре на проспекте Лобановского возле Севастопольской площади в Киеве мотоцикл врезался в Honda.

Кроме того, пару месяцев назад в Киеве в лобовом ДТП погиб полицейский. Авария произошла на проспекте Лобановского, 126. Образовалась большая пробка с обеих сторон от места ДТП.