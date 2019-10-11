В Киеве на митинге под посольством Турции произошла потасовка: пострадала девушка (видео)

Фото: София Лапина/Facebook

В Киеве днем в пятницу, 11 октября, под зданием посольства Турции в Украине произошла потасовка в ходе мирного митинга противников военной операции Анкары "Источник мира" в Сирии. Об этом сообщила участница акции София Лапина на своей странице в Facebook, опубликовав видео инцидента. Также активистка уточнила, что в результате потасовки пострадала девушка, которую ударили в лицо.

"Протестная акция у посольства Турции против геноцида курдов. Люди из посольства нападают на митингующих. <...> Прямо сейчас у посольства Турции люди посольства вышли и лично напали на митингующих на протестной акции против аннексии курдов. В костюмах и галстуках бросались на мирных людей, разбили девушке лицо", – написала Лапина.

В пресс-службе столичного главка Нацполиции подтвердили, что одна из участниц митинга получила незначительные телесные повреждения от неизвестного, который пытался вырвать у нее плакат.

"В полицию поступило сообщение о конфликте у посольства, расположенного на улице Панаса Мирного. На месте происшествия правоохранители выяснили, что инициативная группа граждан пришла к административному зданию, чтобы провести мирную акцию. Во время мероприятия к одной из участниц подошли неизвестные, вырвали из рук плакат и нанесли ей телесные повреждения. В дальнейшем врачи скорой оказали ей медицинскую помощь на месте. По их информации, 32-летняя потерпевшая получила незначительные травмы лица", - говорится в сообщении.

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В полиции также уточнили, что заранее о проведении мероприятия организаторы в соответствующие учреждения не сообщали. Пока что полицейские устанавливают всех участников инцидента, после чего "будет дана правовая квалификация события".

При этом сам митинг был немногочисленным.

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Напомним, 9 октября президент Турции Тайип Эрдоган объявил о начале новой трансграничной операции "Источник мира" в Сирии. Целью новой операции ВС Турции, по его словам, является "уничтожение террористического коридора, который пытались создать вдоль границы республики, а также достижение мира и стабильности в регионе".

На данный момент известно, что ВС Турции в ходе военной операции ликвидировали 277 бойцов курдских формирований.

При этом также сообщалось, что число жертв обстрела сирийскими курдскими формированиями турецких городов на границе с Сирией возросло до шести человек

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