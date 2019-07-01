В Киеве на мост со стеклянным полом снова пытался заехать внедорожник

У водителя обнаружили 0,58 промилле алкоголя в крови

Фото: Владимир Бондаренко/Facebook.

В воскресенье, 30 июня, в Киеве около пяти часов утра сотрудники патрульной полиции пресекли попытку заезда автомобиля SsangYong Kyron на новый пешеходно-велосипедный мост со стороны улицы Трехсвятительской.

"Полицейские заметили автомобиль SsangYong Kyron, который ехал в сторону моста. Они сделали водителю замечание, что в эту сторону проезд для авто запрещен. После этого водитель развернулся, но начал ехать по газону, что вызвало подозрение у полицейских. Сотрудники полиции остановили водителя и предложили пройти тест на драгере. Он показал 0,58 промилле алкоголя в крови. На водителя корейского внедорожника составлен административный протокол, за езду в нетрезвом виде и по газону. Материалы будут преданы в суд", – рассказали "Сегодня" в патрульной полиции Киева.

Фото: Владимир Бондаренко/Facebook

Тем временем "Сегодня" выяснила, понес ли наказание скандальный водитель Mercedes, который заехал на пешеходно-велосипедный мост 17 июня. Напомним, водитель заехал на средину переправы, катая в салоне девушку.

В патрульной полиции Киева, рассказали, что пока водитель Mercedes не понес наказания.

"Ему было направлено требование приехать на рассмотрение дела. По состоянию на 29 июня водитель наше требование проигнорировал. Мы направили ему повторное требование явиться на рассмотрение, и если он не посчитает нужным явиться до 6 июля, дело буде рассмотрено без его присутствия. Это абсолютно нормально, поскольку водителя дважды приглашали на рассмотрение его дела", – рассказали "Сегодня" в пресс-службе патрульной полиции Киева.

В патрульной полиции Киева поясняют, водитель совершил два правонарушения. Первое – он управлял автомобилем, будучи лишенным права управлять авто по решению суда за езду в нетрезвом состоянии. Он заплатил штраф и был лишен права управлять автомобилем на год, но снова сел за руль. Второе правонарушение – это заезд на зеленую зону, что карается штрафом 255 гривен.

Отметим, что буквально сразу после открытия с мостом и его стеклянным полом начались проблемы. На следующий день после открытия переправы посетители заметили первое треснувшее стекло. Появилась версия, что стекло обстреляли снизу. На место ЧП прибыла полиция, а в КГГА заявили, что выясняют причину появления трещин.

Затем появилась версия, что повреждения были нанесены твердым предметом — молотком или гантелью. В обоих случаях пострадала лишь защитная пленка. Рабочие сняли ее и показали, что бронированное стекло целое. В то же время мэр Киева Виталий Кличко заявил, что имеет место диверсия, и к виновным будет применено самое строгое наказание.

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