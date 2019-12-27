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В Киеве на мосту оторвался деформационный шов и спровоцировал ДТП: переправу перекроют

27 декабря, 10:27

В аварии чудом никто не пострадал

В Киеве произошло ДТП на Северном мосту, которое, к счастью, обошлось без пострадавших. Как сообщает "Информатор", вечером 26 декабря в Ford Transit, который ехал в сторону проспекта Степана Бандеры, врезалась пластина деформационного шва и пробила заднее правое колесо.

В итоге машину развернуло и отбросило на отбойник. Как уточнил водитель Ford, он чудом не врезался в автобус.

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Отметим, что после ДТП в "Киевавтодоре" сообщили о ремонте на Северном мосту и частичном ограничении движения.

"С 20:00 27 декабря по 8:00 28 декабря на Северном мосту частично ограничат движение в связи с проведением противоаварийных работ на нем. На состояние одного из деформационных швов на мосту в направлении Троещины поступают жалобы. Чтобы меньше влиять на трафик, ремонт будут выполнять в ночь на субботу", – говорится в сообщении.

Напомним, в Киеве до конца года обещают открыть движение по Шулявскому путепроводу, который был закрыт на ремонт еще весной этого года.

Также на Демеевской площади под мостом на дороге по направлению к проспекту Лобановского под машиной Volkswagen провалился асфальт, передняя часть авто полностью провалилась в яму. В машине находился только водитель, он сумел самостоятельно покинуть транспортное средство.

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Киев ДТП Северный мост

Источник: Сегодня

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