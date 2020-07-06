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В Киеве на мосту Патона снова прорвало теплотрассу (видео)

6 июля, 02:58

Елена Вус Елена Вус

Это второй прорыв трубопровода на мосту Патона за последние две недели

В воскресенье, 5 июля, на мосту Патона в Киеве снова произошел прорыв теплотрассы, вследствие чего из-под моста в Днепр лился поток воды.

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По информации TK Media, прорыв случился из-за проводимых Киевтеплоэнерго испытаний по поиску слабых мест трубопроводов.

Отметим, что это второй прорыв трубопровода на мосту Патона за последние две недели.Так, предыдущая авария произошла 24 июня. А в марте из-за аварии 200 жилых домов остались без горячей воды и тепла.

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Напомним, что прорывы теплосетей совсем не редкость для столицы. Так, 3 июля на улице Введенской в очередной раз прорвало трубу с горячей водой."Трубу с горячим водоснабжением прорвало так, что струя добивает аж до улицы Волошской", – писали очевидцы в соцсетях.

А 13 января возле Ocean Plaza прорвало крупную трубу тепломагистрали. ЧП парализовало движение транспорта в районе, а мощный фонтан горячей воды затопил торговый центр, рестораны, супермаркет и проезжую часть улицы Антоновича. Несколько человек, оказавшихся в зоне аварии, получили ожоги.

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