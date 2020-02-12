В Киеве на Нивках два авто на скорости влетели в отбойник

В Киеве, где ранее снова остановились скоростные трамваи, вблизи станции метро "Нивки" произошло одновременно два дорожно-транспортных происшествия (ДТП). Об этом сообщает "Киев Оперативный".

Отмечается, что аварии произошли около 23:00 на путепроводе на Нивках. Оба участники въехали в отбойник (с разных сторон): Daewoo и Volvo.

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"Всего на две аварии трое пострадавших. Пока все обстоятельства происшествия устанавливают правоохранители. Движение по путепроводу временно ограничено", - говорится в сообщении.

Напомним, что на протяжении 2019 года в Украине было зафиксировано 160 675 дорожно-транспортных происшествий. В результате этих аварий погибли 3454 человека.

Добавим, что сайт "Сегодня" рассказывал, почему в Украине стало больше аварий на дорогах. Также были названы украинские города-"рекордсмены" по количеству ДТП.

Также смотрите в сюжете о том, почему украинцы не пристегиваются за рулем и как с этим собираются бороться активисты и власть:

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