В Киеве на Новой почте женщина покусала мужчину

Украинцы все чаще теряют над собой контроль в общественных местах и ​​проявляют неоправданную агрессию

В Киеве, где ранее поймали грабителей, напавших на прохожего, в отделении Новой почты женщина покусала мужчину.

Инцидент случился на проспекте Оболонский, 14, сообщает Telegram-канал "Киев Сейчас".

Как рассказал пострадавший мужчина, он вместе с девушкой пришел на Новую почту. Пока стояли в ожидании, подбежала женщина в рваной одежде, без маски

Она пыталась прорваться вне очереди. Стала рядом с девушкой мужчины и пыталась ее отодвинуть. Когда тот предпринял попытку ее успокоить – укусила его.

Фото: "Киев Сейчас"

"Вызвали копов, те с женщиной пообщались, заявление у мужчины взяли. Первую медпомощь толком оказать не смогли. Пострадавшему пришлось самому кататься на такси по Киеву в поисках больницы, которая бы смогла ему оказать медпомощь. В итоге рану обработали, выписали препараты", – говорится в сообщении.

Отметим, что это не единичный случай проявления агрессии в условиях карантина. Украинцы все чаще теряют над собой контроль в общественных местах и ​​проявляют неоправданную агрессию. На днях в Полтаве мужчина бросил монеты продавщице в лицо, потому что был недоволен, что сдачу ему дали мелочью. Позже мужчина извинился за свой поступок. Такие случаи свидетельствуют, что украинцам стало трудно сдерживать эмоции.

Ранее мы писали о том, как держать себя в руках и что делать, если вы стали свидетелем или жертвой агрессии.

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