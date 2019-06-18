В Киеве на новый мост со стеклянным полом заехал внедорожник: видео

Нарушителя ждет штраф в 255 гривен

Фото: Киев Оперативный

Киевлян возмутило видео, на котором по новому пешеходному мосту со стеклянным полом едет внедорожник Mersedes-Benz со спецномерами Верховной Рады. Проезд транспорта, кроме поливочной машины, по переправе строго запрещен, так как он находится в парковой зоне.

"Даже когда там что-то ремонтируют, то спецтехника на него не заезжает, а стоит у входа. Есть камеры видеонаблюдения, они зафиксировали это грубое нарушение", — рассказали "Сегодня" в КГГА.

Фото: патрульная полиция Киева

А в полиции нам сообщили, что выезжали на переправу, но водителя там уже не было. Завтра на правонарушителя составят протокол о нарушении ПДД и выпишут штраф в размере 255 гривен.

Впрочем, пользователи социальных сетей нашли пассажиров внедорожника, которые, разъезжая по мосту, снимали видео, а потом опубликовали его в инетрнете.

Отметим, что буквально сразу после открытия с мостом и его стеклянным полом начались проблемы. На следующий день после открытия переправы посетители заметили первое треснувшее стекло. Появилась версия, что стекло обстреляли снизу. На место ЧП прибыла полиция, а в КГГА заявили, что выясняют причину появления трещин.

Затем появилась версия, что повреждения были нанесены твердым предметом — молотком или гантелью. В обоих случаях пострадала лишь защитная пленка. Рабочие сняли ее и показали, что бронированное стекло целое. В то же время мэр Киева Виталий Кличко заявил, что имеет место диверсия, и к виновным будет применено самое строгое наказание. Он пообещал, что существующую систему видеонаблюдения на мосту расширят за счет дополнительных камер под переправой.

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