В Киеве на Оболони изуродовали Аллею муз
Белую скульптуру облили красками
Жители столицы жалуются в соцсетях на очередной случай вандализма на Оболонской набережной.
Неизвестные испортили одну из белоснежных скульптур на Аллее муз, расположенную неподалеку парка "Наталка" и гольф-клуба. Как сообщают в сообществе "Киев оперативный", скульптуру музы, которая держит венок, щедро облили разноцветными красками – черной, ярко красной, зеленой.
"Нужны камеры и полицейский контроль, больше прав копам. А так, нужно отлавливать и больно бить", "Хочется плакать, когда видишь такое", – комментируют произошедшее жители. Другие отмечают, что в таком виде муза находится уже не первый день, и до сих пор ее никто не отчистил.
В отделе контроля за благоустройством Оболонской РГА "Сегодня" заверили, что скульптуру обязательно приведут в порядок.
"Дело в том, что Оболонская набережная до сих пор считается объектом незавершенного строительства и не передана никому на баланс. Тем не менее, если есть проблема. Обязательно на нее отреагируем", – говорят здесь.
Накануне стало известно, что на Оболонской набережной лавочки и парапеты обмазали солидолом. Сегодня коммунальщики пытались отмыть солидол, однако внешний вид кирпичных парапетов испорчен.
Напомним, что на Русановке в Киеве изуродовали скульптуру "Бабушки с кравчучкой". Бабушке "сняли" смешную шапку и практически полностью раскурочили голову.
Как сообщали "Сегодня", на этой неделе злоумышленники также украли сотни деревьев и кустов в киевском сквере.
Ранее мы писали, что в Киеве неизвестные вандалы измазали красной краской памятник погибшим воинам АТО на Борщаговке.
Также напомним, что в Киеве вандалы разгромили Лесное кладбище.
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ФОТОФАКТ. В Киеве изуродовали Оболонскую набережную, обмазав лавки солидолом
Лавки и парапеты измазали, чтобы там не собирались шумные компании