В Киеве на Оболони изуродовали Аллею муз

Белую скульптуру облили красками

Фото: Вадим Степанович/facebook.com/KyivOperativ/.

Жители столицы жалуются в соцсетях на очередной случай вандализма на Оболонской набережной.

Неизвестные испортили одну из белоснежных скульптур на Аллее муз, расположенную неподалеку парка "Наталка" и гольф-клуба. Как сообщают в сообществе "Киев оперативный", скульптуру музы, которая держит венок, щедро облили разноцветными красками – черной, ярко красной, зеленой.

"Нужны камеры и полицейский контроль, больше прав копам. А так, нужно отлавливать и больно бить", "Хочется плакать, когда видишь такое", – комментируют произошедшее жители. Другие отмечают, что в таком виде муза находится уже не первый день, и до сих пор ее никто не отчистил.





















В отделе контроля за благоустройством Оболонской РГА "Сегодня" заверили, что скульптуру обязательно приведут в порядок.

"Дело в том, что Оболонская набережная до сих пор считается объектом незавершенного строительства и не передана никому на баланс. Тем не менее, если есть проблема. Обязательно на нее отреагируем", – говорят здесь.

Накануне стало известно, что на Оболонской набережной лавочки и парапеты обмазали солидолом. Сегодня коммунальщики пытались отмыть солидол, однако внешний вид кирпичных парапетов испорчен.

Напомним, что на Русановке в Киеве изуродовали скульптуру "Бабушки с кравчучкой". Бабушке "сняли" смешную шапку и практически полностью раскурочили голову.

Как сообщали "Сегодня", на этой неделе злоумышленники также украли сотни деревьев и кустов в киевском сквере.

Ранее мы писали, что в Киеве неизвестные вандалы измазали красной краской памятник погибшим воинам АТО на Борщаговке.

Также напомним, что в Киеве вандалы разгромили Лесное кладбище.

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АВТОР: Наталья Мамчур Источник: Сегодня Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.