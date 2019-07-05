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В Киеве на Оболони обстреляли машину: видео с места ЧП

5 июля, 13:01

По предварительной информации, пострадавших нет

На столичной Оболони в пятницу, 5 июля, около полудня неизвестные обстреляли автомобиль Opel, припаркованный у дома по адресу ул. Маршала Малиновского 6Б. Об этом сообщается на странице "Информатора" в Facebook.

По предварительной информации, пострадавших нет. На месте работает следственно-оперативная группа, которая пытается связаться с владельцем машины.

Ранее сообщалось, что в Киеве произошла стрельба в Печерском районе – несколько человек, поссорившись с охранниками ресторана, открыли огонь по зданию. К счастью, обошлось без пострадавших. После обстрела злоумышленники, открывавшие огонь, уехали с места происшествия на двух автомобилях. Вскоре полицейские, просмотрев записи с камер видеонаблюдения и опросив свидетелей и установили место нахождения подозреваемых.

Ранее, как сообщали новости "Сегодня", на Прикарпатье глава сельсовета нетрезвым сел за руль, открыл стрельбу и убегал от сотрудников правоохранительных органов. Полицейские ловили пьяного чиновника более часа.

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Тег Киев, оболонь, обстрел

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