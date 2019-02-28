В Киеве на Оболони прогремел взрыв: опубликовано видео

По предварительным данным, взорвалась граната, брошенная неизвестным

Фото очевидца с места происшествия. Фото: Facebook

В Киеве на Оболони прогремел взрыв: опубликовано видео //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/7b8/344/5c77b8344c302.png //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/7b8/344/5c77b8344c302.png 2019-02-28T12:39:36+02:00 Происшествия По предварительным данным, взорвалась граната, брошенная неизвестным

В Оболонском районе Киева утром 28 февраля произошел взрыв: по предварительной информации, неизвестный бросил гранату в автомобиль, припаркованный на проспекте Героев Сталинграда.

Как сообщили в Facebook-группе "Киев Оперативный", в результате инцидента пострадал один человек, который был госпитализирован.

На записи, сделанной на месте происшествия, видно, что взрыв произошел в автомобиле Audi, также повреждения получила припаркованная рядом машина.

Напомним, ранее в Одесской области во дворе жилого дома в городе Рени взорвалась граната.

Кроме того, ранее в одну из школ Измаила в Одесской области учительница принесла боевую гранату. По словам педагога, она обнаружила снаряд у себя дома еще 22 года назад, а в школу принесла якобы в качестве учебного пособия.

А в Запорожской области задержали мужчину, который подрался с коммунальщиком, избил соседа, а по прибытии полицейских бросил в них гранату.

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