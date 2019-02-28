В Киеве на Оболони прогремел взрыв: опубликовано видео
По предварительным данным, взорвалась граната, брошенная неизвестным
В Оболонском районе Киева утром 28 февраля произошел взрыв: по предварительной информации, неизвестный бросил гранату в автомобиль, припаркованный на проспекте Героев Сталинграда.
Как сообщили в Facebook-группе "Киев Оперативный", в результате инцидента пострадал один человек, который был госпитализирован.
На записи, сделанной на месте происшествия, видно, что взрыв произошел в автомобиле Audi, также повреждения получила припаркованная рядом машина.
Напомним, ранее в Одесской области во дворе жилого дома в городе Рени взорвалась граната.
Кроме того, ранее в одну из школ Измаила в Одесской области учительница принесла боевую гранату. По словам педагога, она обнаружила снаряд у себя дома еще 22 года назад, а в школу принесла якобы в качестве учебного пособия.
А в Запорожской области задержали мужчину, который подрался с коммунальщиком, избил соседа, а по прибытии полицейских бросил в них гранату.
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