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В Киеве на Оболони произошла стрельба в кафе: новые подробности

30 июня, 23:47

Злоумышленниками оказались четверо иностранцев

Фото: Нацполиция

В Киеве на Оболони в кафе на ул. Автозаводской между компаниями отдыхающих возник конфликт, в результате которого один из участников инцидента получил огнестрельное ранение ноги. Об этом сообщается на сайте ГУ Нацполиции Киева.

Словесная перепалка переросла в драку. После этого один из участников ссоры достал пистолет и выстрелил в оппонента. Потерпевший получил ранение ноги, поэтому ему вызвали "скорую", которая оказывала необходимую медицинскую помощь. Тем временем компания "стрелка" скрылась с места происшествия на автомобиле.

Оперативный дежурный ввел специальный полицейский план для задержания злоумышленников. Уже через час по ул. Малышко правоохранители остановили похожий по ориентировке автомобиль, в котором находилась компания мужчин и две девушки.

В салоне иномарки полицейские нашли пистолет, а при поверхностном осмотре у девушки обнаружили пакет с таблетками белого цвета. Все запрещенные предметы направили на проведение экспертиз.

Правоохранители установили личности злоумышленников. Это – четверо граждан другого государства. Правонарушителей задержали в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины.

Следственным отделом Оболонского управления полиции начато уголовное производство по ч. 4 ст. 296 (Хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Задержанным сообщено о подозрении в совершении уголовного правонарушения. Санкция статьи предусматривает до семи лет лишения свободы.

В настоящее время продолжается комплекс следственных действий, с целью установления участия каждого из подозреваемых в вчиненному преступлении.

Ранее новости "Сегодня" писали, что конфликт произошел в ночь на субботу, 29 июня, в одном из ресторанов в Оболонском районе Киева. По информации полицейских, задержанные могут быть причастны еще к нескольким разбоям.


В конце мая в Киеве произошла перестрелка в районе общежитий Национального авиационного университета, в которой также были замешаны иностранцы.

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Тег Киев, иностранцы, ранение, стрельба, кафе

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