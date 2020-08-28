В Киеве на огромной взятке поймали чиновника ГСЧС (фото, видео)

Сотрудник ГСЧС и двое его сообщников получили 70 тысяч долларов

В Киеве на взятке в 70 тысяч долларов задержали сотрудника Государственной службы по чрезвычайным ситуациям. Также задержаны и двое его сообщников.

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Об этом сообщает Служба безопасности Украины.

По данным СБУ, чиновник работает в Департаменте предупреждения чрезвычайных ситуаций ГСЧС. Вместе с посредниками он получил 70 тыс. долларов за незаконную выдачу разрешительной документации.

"Чиновник требовал деньги от представителя крупного предприятия за содействие в выдаче экспертного заключения противопожарного состояния производственного объекта площадью более 5000 кв. м, без фактического выезда эксперта. А также регистрацию декларации соответствия материально-технической базы требованиям законодательства в сфере пожарной безопасности. Злоумышленник привлек к сделке двух знакомых в качестве посредников", – говорится в сообщении.

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Сотрудники задокументировали передачу посредникам первой части взятки в размере 10 тыс. долларов и задержали их возле столичного ресторана после получения оставшейся суммы. Чиновника ГСЧС задержали в его кабинете, у него обнаружили 1,2 тыс. долларов из первого "транша" взятки.

Сейчас планируется сообщить злоумышленникам о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 368, ч. 2 ст. 368-4 и ч. 1 ст. 369 Уголовного кодекса Украины, и избрать меру пресечения в виде содержания под стражей.

Ранее в Киеве на взятке в 200 тысяч гривен поймали инженера по техническому надзору Департамента регионального развития Киевской областной государственной администрации.

Также в столице на взятке задержали руководителя учреждения Национального космического агентства Украины.

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