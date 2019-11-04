В Киеве на Окружной произошло тройное ДТП: есть жертвы

По предварительным данным, в результате жуткой аварии погибли по меньшей мере два человека

/ Фото: dtp.kiev.ua

После серьезного ДТП на Одесской трассе под Киевом в столице утром в понедельник, 4 ноября, произошла смертельная авария на Окружной.

Как сообщается в паблике dtp.kiev.ua, недалеко от ТРЦ Lavina Mall столкнулись три автомобиля, в результате чего тяжелые травмы получили пять человек, двое из которых погибли на месте. При этом данные о погибших разнятся – паблик "Киев Оперативный" сообщает о трех жертвах жуткой аварии.

/ Фото: dtp.kiev.ua

Причины аварии и подробности происшествия уточняются.

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Ранее сообщалось, что на улице Академика Заболотного водитель легковушки ГАЗ-3110 "Волга" выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с SsangYong. В результате происшествия пассажирка "Волги" получила телесные повреждения, несовместимые с жизнью. Также пострадали три пассажира "китайца" и оба водителя.

Также в столице пассажиры автобуса поймали водителя автобуса сразу на нескольких нарушениях: шофер курил в кабине, при этом постоянно смотрел в смартфон и лишь иногда поглядывал на дорогу.

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