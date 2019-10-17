В Киеве на остановке сгорел троллейбус

Фото: ГСЧС Киева

В Киеве в четверг, 17 октября, на остановке общественного транспорта сгорел троллейбус. Об этом сообщается в паблике "dtp.kiev.ua" в Facebook.

ЧП, по предварительным данным, произошло на проспекте Свободы, 6.

/ Фото: dtp.kiev.ua Реклама

В результате инцидента никто не пострадал, возгорание оперативно ликвидировали сотрудники Государственной службы по чрезвычайным ситуациям. В результате инцидента задняя часть троллейбуса значительно повреждена. О причинах пожара пока что не сообщается.

Ранее сообщалось, что в Вишневом вспыхнула маршрутка, которая стояла на обочине улицы Остапа Вишни. Огонь полностью уничтожил автобус. К тушению привлекались 11 человек личного состава и 2 единицы техники.

Как сообщалось, киевская власть планирует заменить маршрутки, которые регулярно попадают в ДТП, комфортабельными автобусами. На первом этапе планируют отказаться от услуг перевозчиков, которые дублируют коммунальный транспорт. А это едва ли не каждый третий "бусик".

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