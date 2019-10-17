Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 24,84
27,38

В Киеве на остановке сгорел троллейбус

17 октября, 15:35

ЧП произошло на проспекте Своболы, 6

Фото: ГСЧС Киева

Фото: ГСЧС Киева

В Киеве в четверг, 17 октября, на остановке общественного транспорта сгорел троллейбус. Об этом сообщается в паблике "dtp.kiev.ua" в Facebook.

ЧП, по предварительным данным, произошло на проспекте Свободы, 6.

/ Фото: dtp.kiev.ua

Реклама

В результате инцидента никто не пострадал, возгорание оперативно ликвидировали сотрудники Государственной службы по чрезвычайным ситуациям. В результате инцидента задняя часть троллейбуса значительно повреждена. О причинах пожара пока что не сообщается.

Ранее сообщалось, что в Вишневом вспыхнула маршрутка, которая стояла на обочине улицы Остапа Вишни. Огонь полностью уничтожил автобус. К тушению привлекались 11 человек личного состава и 2 единицы техники.

Как сообщалось, киевская власть планирует заменить маршрутки, которые регулярно попадают в ДТП, комфортабельными автобусами. На первом этапе планируют отказаться от услуг перевозчиков, которые дублируют коммунальный транспорт. А это едва ли не каждый третий "бусик".

Также читайте в материале "Сегодня" об итогах года с дорогим проездом в общественном транспорте Киева.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама

Киев троллейбус пожары

Источник: Сегодня

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Расправа прямо на свадьбе: На одного
Расправа прямо на свадьбе: На одного "вора в законе" в Украине стало меньшеПроисшествия
Киевляне обсуждают ЧП в метро: стали известны подробности
Киевляне обсуждают ЧП в метро: стали известны подробностиПроисшествия
В Киеве задержали четверых мужчин с оружием, взрывчаткой и гранатами (видео)
В Киеве задержали четверых мужчин с оружием, взрывчаткой и гранатами (видео)Происшествия
Женщина на остановке, парень – после драки: в Киеве умерли два человека (видео)
Женщина на остановке, парень – после драки: в Киеве умерли два человека (видео)Происшествия
В Киеве мужчина на Range Rover руками выломал шлагбаум: видео
В Киеве мужчина на Range Rover руками выломал шлагбаум: видеоПроисшествия
На пешеходном мосту в центре Киева разбили очередное стекло: видео с места ЧП
На пешеходном мосту в центре Киева разбили очередное стекло: видео с места ЧППроисшествия

Новости партнеров

Loading...
загрузка...