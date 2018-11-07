В Киеве на парковке внезапно умер мужчина

Сегодня, 12:39

Медики не успели помочь, у мужчины случился сердечный приступ

В Киеве на парковке внезапно умер мужчина

На парковке в Киеве, которая расположена на улице Бульварно-Кудрявской, 33, умер мужчина. Об этом сообщает dtp.kiev.ua на своей странице в Facebook.

ЧП произошло утром в среду, 7 ноября. Очевидцы рассказали, что мужчина на парковке внезапно упал и перестал подавать признаки жизни. Свидетели произошедшего вызвали скорую помощь, однако прибывшие медики констатировали смерть мужчины.

По предварительным данным, причиной ЧП стал сердечный приступ.

Напомним, в январе 2018 года в киевском автобусе умер мужчина. Погибший ехал на работу и сидел в кабине автобуса вместе с водителем. ЧП произошло около 19:30 возле пересечения улиц Вышгородской и Мостицкой.

Кроме того, в июле в киевском трамвае умер пожилой пассажир. Трагедия случилась в трамвае №14 возле остановки по адресу улица Довнар-Запольского.

Также мы писали, что 23 октября посреди улицы на Шулявке умер мужчина. Человек внезапно скончался, ожидая приезда трамвая. Смерть произошла на остановке на пересечении улиц Дегтяревской и Шевцова.
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Источник:

dtp.kiev.ua

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