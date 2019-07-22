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В Киеве на парня упала кирпичная стена

22 июля, 10:59

Парню 1993 года рождения кирпичами переломало обе ноги

фото: pixabay
фото: pixabay.

В субботу на улице Стеценко, 30, в Киеве произошло ЧП — на парня упала кирпичная стена.

"Обвал произошел в заброшенном частном доме. Туда повадились молодые люди, которые воровали кирпич. В результате ЧП парню 1993 года рождения кирпичами переломало обе ноги. Наши сотрудники помогли извлечь пострадавшего из-под завалов и передали медикам", — рассказали "Сегодня" в Коммунальной службе спасения КГГА.

Еще одно ЧП произошло в пятницу возле метро "Святошин", где сейчас проходит ремонт. В переходе к электропоездам внезапно рухнули строительные плиты и опалубка. Травмы ног получил прохожий. Его госпитализировали в больницу.

Напомним, что в Днепре на улице Михаила Грушевского, 5, на женщину упал кусок аварийного фасада. К месту вызвали спасателей, полицию и скорую. Пострадавшую госпитализировали.

Ранее во Львовской области в школе обрушилась стена. В результате происшествия травмировались женщина и мужчина: их госпитализировали в больницу. По словам представителя спасателей Виталия Туровцева, пострадавшие разбирали или же монтировали стену, в результате чего и произошел обвал.

Также мы писали, что в одной из квартир жилого дома Днепра на 31-летнего мужчину во время ремонтных работ упала железобетонная плита, заблокировав при этом вход в помещение. 

Кроме того, ранее в Харькове обрушилась стена жилого дома. Коммунальщики были вынуждены перекрыть подачу газа и электричества.

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Тег Киев, обрушение, стена

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АВТОР:

Александр Марущак

Источник:

Сегодня

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