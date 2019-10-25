В Киеве на Печерске произошел пожар со взрывом: есть погибший

Погибший, по словам жильцов, иногда выпивал

Фото: kiev.informator.ua

В Печерском районе Киева пламя охватило квартиру в пятиэтажке, прогремел взрыв. Жертвой пожара стал 73-летний мужчина, сообщает "Информатор".

Возгорание произошло сегодня, 25 октября, около 10:40 в квартире на первом этаже пятиэтажного жилого дома на улице Бойчука, 4а. Огонь быстро распространился, и сдетонировала канистру, которая находилась в комнате.

Фото: kiev.informator.ua

Как рассказали очевидцы, в квартире проживал мужчина со своим сыном, невесткой и внучкой. На момент пожара он находился в квартире один, и пожар унес его жизнь.

Так как тело мужчины сильно обгорело, копы занимаются установлением его личности. По словам местных жителей, погибший иногда выпивал, но семья в целом была благополучной. На момент возгорания внучка погибшего была в школе.

На месте работали спасатели ГСЧС, "скорая", патрульная полиция и следственно-оперативная группа. Детали происшествия установит следствие.

Напомним, не так давно в столице произошел пожар в жилой квартире пятиэтажного дома на улице Ереванской, 24, в результате которого погибла женщина.

Отметим, что в последнее время количество пожаров существенно увеличивается. Главной их причиной в ГСЧС называют человеческий фактор.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram