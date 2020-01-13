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В Киеве на переходе сбили пешехода: в сеть попало видео жуткого ДТП

13 января, 15:36

Спровоцировавшее аварию Toyota даже не притормозила у зебры

В Киеве в понедельник, 13 января, на улице Васильковской, 8 произошло ДТП, в результате которого легковушка сбила переходившего по пешеходному переходу дорогу мужчину. Соответствующее видео выложил водитель, регистратор в авто которого зафиксировал аварию.

Так, на опубликованных кадрах видно, как машины стоят перед зеброй, пропуская пешеходов. При этом в одну из стоящих легковушек врезается Toyota и машина в итоге сбивает пешехода.

Информация о состоянии сбитого пешехода выясняется.

Отметим, это не первое ДТП с пешеходами за последнюю неделю. Ранее в Борисполе Киевской области полицейский автомобиль Renault Doker насмерть сбил пешехода.

Ранее в Киеве на улице Тургеневской произошло ДТП, после которого один из водителей решил прилечь отдохнуть на месте аварии.

Кроме того, утром 1 января в Киевской области произошло ДТП с подростками, в результате которого погибла 16-летняя девушка. Ее тело нашли в 100 метрах от места аварии.

Также мы сообщали о смертельном ДТП, которое произошло в Подольском районе:

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Киев авария ДТП васильковская

Источник: Сегодня

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