Сделать стартовой
25,7
28,84
УКР
Главная Больше  Новости в Киеве Больше  Происшествия

ФОТОФАКТ. В Киеве на пешеходном мосту со стеклянным полом появилась трещина

11 июля, 11:25

Пользователи социальный сетей опубликовали фото

Фото: Киев Оперативный

В Киеве на новом пешеходно-велосипедном мосту в центре города образовалась трещина. Об этом сообщается в паблике "Киев Оперативный" в Facebook.

В частности, там опубликовано фото трещины под основой перил переправы.

"А что это за дизайнерские решения появились на новом пешеходном мосту?" – говорится в подписи к фото.

Подробности уточняются. 

Фото: Киев Оперативный

Отметим, что буквально сразу после открытия с мостом и его стеклянным полом начались проблемы. На следующий день после открытия переправы посетители заметили первое треснувшее стекло. Появилась версия, что стекло обстреляли снизу. На место ЧП прибыла полиция, а в КГГА заявили, что выясняют причину появления трещин.

Затем появилась версия, что повреждения были нанесены твердым предметом — молотком или гантелью. В обоих случаях пострадала лишь защитная пленка. Рабочие сняли ее и показали, что бронированное стекло целое. В то же время мэр Киева Виталий Кличко заявил, что имеет место диверсия, и к виновным будет применено самое строгое наказание. Он пообещал, что существующую систему видеонаблюдения на мосту расширят за счет дополнительных камер под переправой.


Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег Киев, мост, пешеходный мост

Вы сейчас просматриваете новость " ФОТОФАКТ. В Киеве на пешеходном мосту со стеклянным полом появилась трещина". Другие Происшествия смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Сегодня

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Судьба дач, которые забрали из-за стройки моста на Троещину: людям обещают домики и озеро

Вчера, 11:48

Десятки людей с Русановских садов ждут обещанных дач 9 лет, деньги на строительство нашли

Центр и проспект Победы стоит: Киев "завис" в пробках

Вчера, 09:46

Также заторы на улице Дегтяревской и Воздухофлотском проспекте

В Лондоне катер с туристами врезался в знаменитый Вестминстерский мост

6 июля, 23:10

В результате столкновения никто не пострадал

Смешко объяснил опасность разведения сил в Станице Луганской

6 июля, 10:48

Украина готова построить легкий переход, противник – хочет мост, способный выдержать танк, говорит политик

Скандал со шрифтом на новой купюре в 1000 гривен

Безвредна ли микроволновая печь?

Пока, столица: Наталья Могилевская переехала жить в Харьков

Как стирать пуховик в стиральной машине

"Враг есть и на Западе": Ярош предупредил о новой опасности

Винник признался: на сцену вместо него выходили дублёры

В стиле герцогини: юбка, вдохновленная Меган Маркл

В Киеве мужчина в неадекватном состоянии напал на дедушку

Темная сторона: скандальные факты о певице Алсу

Зарядится ли быстрее смартфон, если его выключить? Ответ здесь

Даже 1 финик вызывает необратимый процесс в организме

Вот как я заработала на машину. Мой пошаговый метод

Доллар по 24? Все может быть

9 июля, 07:51

Эксперты объяснили, почему гривня укрепляется сильнее, чем предполагалось, и что будет с курсом дальше

Саммит Украина – ЕС: как прошла 21-я встреча лидеров и что осталось за кадром

9 июля, 07:37

В Брюсселе выделили больше финансовой помощи, но из-за смены глав европейских институций завоевать доверие ЕС станет сложнее

Кабмин готовит правки к Трудовому кодексу: украинцев ждут гибкие графики и обед на три часа

9 июля, 07:19

Можно будет сэкономить время, деньги и присмотреть за детьми

Рада, прощай: каким был восьмой созыв украинского парламента

9 июля, 07:00

Нардепы меньше дрались, много "сочиняли" и дважды изменили Конституцию

Врачи назвали фрукт, который нормализует работу поджелудочной

15 фото, доказывающие, что кошки и собаки не домашние животные

Вредные продукты, которые на самом деле полезны. Вы удивитесь
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь