ФОТОФАКТ. В Киеве на пешеходном мосту со стеклянным полом появилась трещина

Пользователи социальный сетей опубликовали фото

Фото: Киев Оперативный

В Киеве на новом пешеходно-велосипедном мосту в центре города образовалась трещина. Об этом сообщается в паблике "Киев Оперативный" в Facebook.

В частности, там опубликовано фото трещины под основой перил переправы.

"А что это за дизайнерские решения появились на новом пешеходном мосту?" – говорится в подписи к фото.

Подробности уточняются.

Фото: Киев Оперативный

Отметим, что буквально сразу после открытия с мостом и его стеклянным полом начались проблемы. На следующий день после открытия переправы посетители заметили первое треснувшее стекло. Появилась версия, что стекло обстреляли снизу. На место ЧП прибыла полиция, а в КГГА заявили, что выясняют причину появления трещин.

Затем появилась версия, что повреждения были нанесены твердым предметом — молотком или гантелью. В обоих случаях пострадала лишь защитная пленка. Рабочие сняли ее и показали, что бронированное стекло целое. В то же время мэр Киева Виталий Кличко заявил, что имеет место диверсия, и к виновным будет применено самое строгое наказание. Он пообещал, что существующую систему видеонаблюдения на мосту расширят за счет дополнительных камер под переправой.

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