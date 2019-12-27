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В Киеве на пешеходном переходе сбили 70-летнего дедушку (видео)

27 декабря, 20:21

ДТП произошло на Вышгородской улице

Фото: 24.kz.

Фото: 24.kz.

В Киеве произошло ДТП с участием пешехода на улице Вышгородской. На службу 102 поступила информация о том, что водитель ВАЗ сбил человека, сообщает Патрульная служба.

По словам водителя, он, двигаясь на разрешенный сигнал светофора, совершил наезд (предварительно на пешеходном переходе) на пенсионера, который переходил дорогу на запрещающий сигнал светофора. В результате ДТП 70-летний пешеход получил травмы.

Патрульные вызвали на место происшествия следственно-оперативную группу для выяснения всех обстоятельств ДТП и медиков. Осмотрев мужчину, врачи госпитализировали его в больницу.

Ранее в Киеве утром, 27 декабря, около 9 часов, патрульные получили вызов о ДТП на бульваре Ивана Лепсе. По словам водителя Hyundai, он совершил наезд на женщину-пешехода, которая внезапно выскочила на дорогу и намеревалась перебежать дорогу в неустановленном для этого месте.

Напомним, 26 декабря в международном аэропорту "Борисполь" 38-летний водитель микроавтобуса Mercedes-Benz Vito сбил рядом с терминалом F пятилетнего мальчика, который переходил дорогу по пешеходному переходу.

Кроме того, несколько месяцев назад в Киеве произошло ДТП на пешеходном переходе на проспекте Науки. Там кроссовер Nissan на "зебре" сбил 11-летнюю девочку. По словам очевидцев, одна из машин остановилась перед пешеходным переходом, чтобы пропустить ребенка, а Nissan мчался по дороге и не успел затормозить. Школьницу от удара отбросило на несколько метров. Ее госпитализировали в больницу без сознания, состояние тяжелое. Водитель не сбегал с места аварии.

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Киев авария ДТП пешеходы происшествия

Источник: Сегодня

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