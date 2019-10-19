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В Киеве на платной стоянке сгорела машина патрульной полиции

19 октября, 04:30

Огонь был настолько сильным, что пожарные не могли справиться с ним более 40 минут

В Киеве сгорела машина патрульной полиции

В Киеве сгорела машина патрульной полиции / Фото: ГСЧС

В Святошинском районе Киева сгорел автомобиль патрульной полиции, стоявший на платной парковке перед домом: прежде, чем пожарным удалось справиться с огнем, он перекинулся на два стоящих рядом автомобиля.

Как сообщили в пресс-службе столичного управления ГСЧС, инцидент произошел в ночь на 18 октября на платной парковке перед многоэтажкой на улице Булаховского.

"Пожар произошел в 03:45. На момент прибытия пожарных горел полицейский Toyota Prius, пламя распространилось на стоящие рядом Toyota Corolla и Opel Insignia", – говорится в сообщении.

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На борьбу с огнем спасателям ГСЧС потребовалось около 40 минут. Огнем были полностью уничтожены Toyota Prius и Toyota Corollа, а Opel отделался небольшими повреждениями.

Эксперты выясняют причину возгорания полицейского авто. В свою очередь, местные жители уверены, что пожар произошел в результате поджога.

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Стоит отметить, украинцы любят снимать пожары. Так недавно новости "Сегодня" сообщали, что во Львове на ходу загорелся трамвай, а люди молча снимали видео. Возгорание, судя по видео, удалось потушить водителю трамвая, в то же время никто не пытался ей помочь.

Напомним, за девять месяцев 2019 года в Украине произошло 114 769 дорожно-транспортных происшествий. В результате этих аварий погибли 2369 человек. О такой печальной статистике сообщили в пресс-службе Патрульной полиции Украины. Копы подчеркнули, что по сравнению с тем же периодом прошлого года все показатели аварийности на украинских дорогах увеличились.

За 2018 год по сравнению с 2017-м на дорогах Украины снизилось количество ДТП, а также было зафиксировано уменьшение числа погибших и пострадавших в авариях.

На днях, словно в подтверждение страшной статистике, стало известно о том, что в Киевской области за сутки произошло девять ДТП, жертвами которых стали три человека. Кроме того, на территории региона произошло несколько аварий с пострадавшими, но без летального исхода.

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Киев поджог Святошинский район патрульный

Источник: Сегодня

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