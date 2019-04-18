В Киеве на Почтовой площади из Днепра достали тело мужчины
Мужчину подняли с глубины пяти метров
На Почтовой площади в Подольском районе Киева спасатели достали из Днепра тело мужчины, сообщает пресс-служба ГУ ГСЧС в столице.
Инцидент произошел днем в среду, 17 апреля.
"На Речном вокзале под причалом на глубине пяти метров находилось тело мужчины. Спасатели с помощью водолазного снаряжения и катера достали тело гражданина. Вместе со службой медицинской помощи проводилась сердечно-легочная реанимация, которая результатов не дала", – говорится в сообщении.
Причину трагедии будут устанавливают правоохранительные органы.
Ранее сообщалось, что в Киеве утром в понедельник, 15 апреля, водолазы спасли от гибели мужчину возле Северного моста, достав его из Днепра. С помощью водолазно-спасательного снаряжения мужчину 1964 года рождения удалось вытащить из воды на спасательную лодку.
Напомним, ранее в столице из вод озера Заплавное в Дарницком районе спасатели извлекли из воды тело девушки, которой на вид было около 16 лет.
Также мы писали, что в Киеве водолазы спасли от гибели двух рыбаков. А в Днепре водолазы спасли шестерых рыбаков. Пятеро рыбаков ушли под воду прямо на глазах у спасателей.
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