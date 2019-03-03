В Киеве на Подоле произошел пожар в трехэтажном жилом доме
Дом снимали иностранцы
В Киеве на Подоле загорелся трехэтажный жилой дом. Спасателей вызвали местные жители.
Об этом сообщает телеканал "112 Украина".
Пожар в трехэтажном доме на улице Белицкой начался около 20:00. Спасателей вызвали местные жители, которые услышали, как стреляет шифер.
Соседи утверждают, что этот дом его владельцы сдавали в аренду. На этот момент в нем проживали иностранцы.
Улицу Белицкую перекрыли. На месте работают спасатели, рядом припарковано около десятка спецмашин. На место происшествия также приехали медики. Пока информации о пострадавших нет, за медицинской помощью никто не обращался.
Что стало причиной пожара пока неизвестно.
Ранее в Киеве произошел пожар в одном из корпусов Национального авиационного университета на проспекте Комарова, 1. По данным спасателей, пожар вспыхнул на цокольном этаже четырехэтажного корпуса в подсобном помещении, где находились столы и оргтехника. В ходе разведки спасатели эвакуировали пять человек, которые находились на цокольном этаже.
Стоит отметить, что по данным ГСЧС с начала 2019 годана пожарах в Украине погибло 453 человека.
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