В Киеве на пожаре сгорела пожилая пара

Пожар возник в одной из комнат квартиры, в которой жилы пенсионеры

Фото: ГСЧС

В Киеве на пожаре сгорела пожилая пара //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/ddb/478/5c9ddb4783562.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/ddb/478/5c9ddb4783562.jpg 2019-03-29T10:50:00+02:00 Происшествия Пожар возник в одной из комнат квартиры, в которой жилы пенсионеры

В результате пожара в квартире многоэтажного жилого дома на ул. Автозаводской, 61 в Оболонском районе Киева погибли пожилые мужчина и женщина. Об этом сообщает пресс-служба ГУ ГСЧС в столице.

Утром 29 марта спасателям поступило сообщение о пожаре в двухэтажной квартире. Прибыв на место инцидента, сотрудники ГСЧС при входе в квартиру нашли женщину 1941 года рождения, которая находилась без сознания. Также на кухне было нашли тело мужчины 1942 года рождения.

Фото: ГУ ГСЧС в Киеве

Потерпевшую передали работникам медицинской службы, однако она скончалась в автомобиле скорой медицинской помощи.

В результате возгорания в квартире повреждена мебель, личные вещи, закопчены стены и потолок.

Причина возникновения пожара устанавливается.

Ранее сообщалось, что в Киеве 39-летний мужчина поджег квартиру бывшей жены на седьмом этаже многоэтажки, когда в ней находилась сестра бывшей супруги со своим 10-летним сыном и матерью. Инцидент произошел на улице Сергея Лифаря в Деснянском районе.

Также мы писали, что в Киеве произошел пожар в одном из колледжей на ул. Бориспольской в Дарницком районе.

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