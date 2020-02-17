Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 24,45
26,49

В Киеве на Позняках ограбили и избили сотрудника Нацакадемии прокуратуры

17 февраля, 14:10

Александр Марущак

Нападение произошло на улице Анны Ахматовой

В Дарницком районе столицы на выходных двое неизвестных напали на сотрудника Нацакадемии прокуратуры Украины. Мужчину начали избивать, отняли мобильные телефоны, наручные часы и паспорт. Злоумышленники скрылись.

В полиции Дарницкого района подтвердили факт нераскрытого грабежа, но любую информацию о личности ограбленного мужчины раскрывать отказались.

"Мы можем подтвердить факт грабежа. Мужчину ограбили в ночь с 15 на 16 февраля. Совершенное преступление пока не раскрыто, поэтому любые данные мы не будем раскрывать в интересах следствия, сможем прокомментировать, когда злоумышленники будут задержаны", – рассказали в полиции Дарницкого района, добавив что по факту грабежа открыто уголовное производство.

В столичной прокуратуре нам рассказали, что нападение произошло на улице Анны Ахматовой в Дарницком районе Киева. Пострадал не следователь, а обычный сотрудник, который занимается редакторской деятельностью. Мужчина 1969 года рождения, его избили и отняли ценные вещи.

Напомним, в здании областной прокуратуры Днепропетровской области ранее неизвестные напали на прокурора области.

Также сообщалось, что в Киеве неизвестные ограбили женщину и убили ее приятеля:

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Киев прокуратура нападения

Источник: Сегодня

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Драма ко Дню влюбленных: в Киеве девушка жестко отомстила парню – новые подробности
Драма ко Дню влюбленных: в Киеве девушка жестко отомстила парню – новые подробностиПроисшествия
Моет перила, чистит улицы: как наказали вандала с Аллеи художников в Киеве (видео)
Моет перила, чистит улицы: как наказали вандала с Аллеи художников в Киеве (видео)Происшествия
Изнасилование женщины в Киеве на глазах у ребенка: дело отдали в суд
Изнасилование женщины в Киеве на глазах у ребенка: дело отдали в судПроисшествия
До приезда врачей не дожил: в Киеве зарезали мужчину (фото)
До приезда врачей не дожил: в Киеве зарезали мужчину (фото)Происшествия
Подозреваемая в причастности к организации убийства Павла Шеремета прошла полиграф: результаты
Подозреваемая в причастности к организации убийства Павла Шеремета прошла полиграф: результатыПроисшествия
Показал
Показал "ксиву": в Киеве мужчина быстро решил проблему с эвакуацией машиныПроисшествия

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...