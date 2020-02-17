В Киеве на Позняках ограбили и избили сотрудника Нацакадемии прокуратуры

В Дарницком районе столицы на выходных двое неизвестных напали на сотрудника Нацакадемии прокуратуры Украины. Мужчину начали избивать, отняли мобильные телефоны, наручные часы и паспорт. Злоумышленники скрылись.

В полиции Дарницкого района подтвердили факт нераскрытого грабежа, но любую информацию о личности ограбленного мужчины раскрывать отказались.

"Мы можем подтвердить факт грабежа. Мужчину ограбили в ночь с 15 на 16 февраля. Совершенное преступление пока не раскрыто, поэтому любые данные мы не будем раскрывать в интересах следствия, сможем прокомментировать, когда злоумышленники будут задержаны", – рассказали в полиции Дарницкого района, добавив что по факту грабежа открыто уголовное производство.

В столичной прокуратуре нам рассказали, что нападение произошло на улице Анны Ахматовой в Дарницком районе Киева. Пострадал не следователь, а обычный сотрудник, который занимается редакторской деятельностью. Мужчина 1969 года рождения, его избили и отняли ценные вещи.

Напомним, в здании областной прокуратуры Днепропетровской области ранее неизвестные напали на прокурора области.

Также сообщалось, что в Киеве неизвестные ограбили женщину и убили ее приятеля:

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