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В Киеве на Позняках произошло тройное ДТП: фото и видео с места происшествия

Сегодня, 18:25

В результате инцидента пострадали двое человек

В Киеве возле станции метро "Позняки" на проспекте Бажана произошло тройное ДТП. Об этом сообщает Еспресо.

Как рассказали свидетели, водитель Mitsubishi Lancer, вероятно, из-за высокой скорости врезался в зад автомобиля Hyundai Accent, который двигался в правой полосе. От удара Hyundai с разбитым задом выбросило влево, неуправляемое авто пересекло три полосы движения и влетело в отбойник. После столкновения с металлическим ограждением Hyundai раскрутило и он задел BMW, который двигался в попутном направлении.  

"При этом виновник аварии на Mitsubishi с разбитым передом и, оставив номерной знак на асфальте, скрылся с места происшествия, его догнали неравнодушные водители свидетели и остановили примерно через километр, возле метро "Харьковская". Водитель Митсубиси рассказал очевидцам, что будто бы он никуда не сбегал и вообще не причастен к этой ДТП. Но потом сказал, что ему стало плохо, из-за чего и произошла авария", – пишут в источнике.

В результате ДТП пострадала девушка, которая сидела на переднем пассажирском сиденье Hyundai. Ее госпитализировали с травмами различной степени тяжести. Также спустя час вызвали помощь водителю и пассажиру Mitsubishi.

В направлении выезда из города в сторону Борисполя образовалась огромная пробка.

Напомним, в Харькове 14 августа произошло серьезное ДТП на проспекте Гагарина – столкнулись две легковушки и грузовик. В аварии пострадали два человека, а водитель одного из автомобилей с места происшествия скрылся.

Кроме этого, в столице пьяный водитель Nissan Micra устроил масштабное ДТП: протаранил четыре автомобиля и снес палатку с арбузами у Соломенского рынка.

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