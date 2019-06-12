В Киеве на припаркованную машину рухнуло дерево

Информации о пострадавших нет

Фото: Киев Оперативный

В Киеве в среду, 12 июня, на Оболони дерево рухнуло на припаркованный Hyundai. Об этом сообщается в паблике "Киев Оперативный".

"Странно, вроде и ветра особого нет. Кто теперь будет ремонтировать владельцу авто?" - говорится в подписи к фото в паблике.

О пострадавших не сообщается.

Отметим, что в столице довольно регулярно деревья падают на автомобили. Не так давно новости "Сегодня" подробно писали о подобных случаях.

Напомним, что в конце мая огромное дерево рухнуло на автомобиль Skoda на перекрестке улиц Львовская и Крамского в Святошинском районе. В результате движение по ул. Крамского в сторону пр. Победы было заблокировано. К счастью, никто не пострадал, а движение оперативно разблокировали.

Также мы писали, что в столице на Подоле в здании на женщин рухнули бетонные плиты, одна из них умерла по дороге в больницу. Было открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 272 (Нарушение правил безопасности при выполнении работ с повышенной опасностью) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до 8 лет.

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