В Киеве на проспекте Победы перевернулся автомобиль

На месте происшествия работают медики и полицейские









На проспекте Победы в Киеве, где ранее автомобиль влетел в столб, образовалась значительная пробка в связи с ДТП. Об этом сообщает 112.ua.

Как сообщается, автомобиль "Рено" перевернулся и перекрыл собой одну из полос движения. На месте работают медики и сотрудники патрульной полиции.

Подробности происшествия уточняются.

Как сообщалось, столичная полиция выясняет обстоятельства жуткого ДТП на проспекте Победы недалеко от станции метро "Нивки" в Киеве, где накануне вечером Daewoo Lanos выехал на тротуар и врезался в остановку общественного транспорта. В результате инцидента пострадали два человека, которые были на остановке.

По данным полиции, за рулем Daewoo Lanos был мужчина 1979 года рождения. Пострадавшие – двое мужчин, 1979 и 1983 годов рождения. Они получили травмы головы, ног и ушибы тела. Их госпитализировали в больницу, где им оказывают необходимую медицинскую помощь.

Напомним, не так давно внедорожник BMW X6 выехал на встречную полосу на проспекте Лобановского, 119, в Киеве и столкнулся с другими машинами, в результате чего пострадали два человека. После ДТП водитель внедорожника и его пассажиры сбежали с места происшествия.

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