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В Киеве на проспекте Победы сгорел Land Cruiser депутата

Вчера, 10:38

Правоохранители проверяют информацию о поджоге дорогого внедорожника

В Киеве на проспекте Победы сгорел Land Cruiser депутата Происшествия Правоохранители проверяют информацию о поджоге дорогого внедорожника

В Киеве, где недавно в своей машин заживо сгорел водительночью в одном из дворов на проспекте Победы вспыхнул автомобиль Toyota Land Cruiser, сообщает "Информатор".

О пожаре стало известно около 02:00. По предварительной информации, авто вспыхнуло спустя час после того, как водитель поднялся домой. Спасатели оперативно потушили пожар, но пламя успело уничтожить автомобиль.

На данный момент правоохранители проверяют информацию о поджоге авто. Водителем оказался депутат Киевского городского совета. По его словам, эта акция связана с его политической деятельностью. Авто, по словам депутата, принадлежит его матери.

Напомним, не так давно в Киеве дотла сгорел внедорожник, и это также произошло на Троещине. Тогда очевидцы рассказывали, как автомобиль подъехал ночью и неизвестные что-то подложили под Nissan Pathfinder.

Немногим ранее в столице сожгли автомобиль помощника нардепа. Очевидцы видели, как к припаркованному авто подъехал мотороллер (или мотоцикл), водитель которого облил бензином машину, поджег и скрылся.

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Тег Киев, пожар, депутат, автомобиль

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