В Киеве на пустыре нашли человеческие кости
Части скелета обнаружили коммунальщики во время уборки
В Киеве на улице Привокзальной обнаружили кости, похожие на человеческие. Останки находились на пустыре возле Дарницкого вокзала, пишет "Информатор".
Вызов на линию 102 поступил в 9:50 во вторник, 5 марта. По словам работников "Киевзеленстроя", они занимались уборкой территории. В этот момент они обратили внимание, что на земле лежат предметы, похожие на кости.
На место прибыли правоохранители, эксперты осмотрели находку и сделали вывод, что кости действительно принадлежат человеку. Однако определить пол и возраст можно только после проведения экспертиз.
Также рядом с местом, где обнаружили останки, начали копать землю. Результат не заставил себя долго ждать: из грунта начали доставать кости и находить останки тела. Правоохранители собрали все, что было найдено и передали на экспертизу.
На месте работала патрульная полиция и следственно-оперативная группа. Детали инцидента выясняются.
Напомним, в конце января в Одесской области в поселке Черноморское возле заброшенного дома нашли скелет человека, который был закопан на небольшой глубине у колодца. Скелет был прикрыт шторами. В самом же заброшенном доме правоохранители обнаружили следы вещества бурого цвета, которые предположительно являются кровью.
Ранее в Одессе нашли цистерну со скелетами. Прибывшие на место сотрудники полиции и судебно-медицинский эксперт выяснили, что более 10 лет дом сдается в аренду. Нынешние жильцы решили сделать канализацию и наняли работников, чтобы те прочистили емкость для хранения жидкого топлива, которая была вкопана у дома и около 20 лет не использовалась по назначению. Во время откачки жидкости из емкости рабочие и обнаружили человеческие скелеты без внешних признаков насилия.
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