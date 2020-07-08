В Киеве на ремонте садиков и школ украли 340 тысяч гривен

Деньги присвоил директор фирмы, которая занималась ремонтами в Днепровском районе столицы

В Киеве подрядчик предстанет перед судом за присвоение 340 тысяч гривен, выделенных на ремонт детского сада и школ в Днепровском районе столицы, сообщает прокуратура Киева.

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Согласно материалам следствия, директор подрядной организации, не выполнив в полном объеме работы, предусмотренные договором, внес ложные сведения в официальные документы, на основании которых завладел указанной суммой.

Обвинительный акт направлен в Днепровский районный суд столицы для рассмотрения по существу. Обвиняемому грозит наказание до 8 лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.

Ранее в Киеве разоблачили в хищении средств и служебном подлоге бывшего директора частного предприятия и должностное лицо, которое осуществляло технический надзор при ремонте в детском саду в Печерском районе столицы.

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Также напомним, что начальницу управления образования Деснянской райгосадминистрации Киева разоблачили на злоупотреблении служебными полномочиями при закупке оборудования для детских садов на сумму более 1,2 млн гривен.

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Тем временем простые киевляне взялись восстанавливать заброшенный детсад, который десятилетиями не использовали по назначению. Здание долгое время пустовало, а пьяные компании замусорили помещения внутри. Местные жители устроили там уборку.

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