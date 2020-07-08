В Киеве на ремонте садиков и школ украли 340 тысяч гривен

В Киеве подрядчик предстанет перед судом за присвоение 340 тысяч гривен, выделенных на ремонт детского сада и школ в Днепровском районе столицы, сообщает прокуратура Киева.
Согласно материалам следствия, директор подрядной организации, не выполнив в полном объеме работы, предусмотренные договором, внес ложные сведения в официальные документы, на основании которых завладел указанной суммой.
Обвинительный акт направлен в Днепровский районный суд столицы для рассмотрения по существу. Обвиняемому грозит наказание до 8 лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.
Ранее в Киеве разоблачили в хищении средств и служебном подлоге бывшего директора частного предприятия и должностное лицо, которое осуществляло технический надзор при ремонте в детском саду в Печерском районе столицы.
Также напомним, что начальницу управления образования Деснянской райгосадминистрации Киева разоблачили на злоупотреблении служебными полномочиями при закупке оборудования для детских садов на сумму более 1,2 млн гривен.
Тем временем простые киевляне взялись восстанавливать заброшенный детсад, который десятилетиями не использовали по назначению. Здание долгое время пустовало, а пьяные компании замусорили помещения внутри. Местные жители устроили там уборку.
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