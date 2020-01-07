В Киеве на Рождество произошла драка в маршрутке: видео

Видео: Киев Оперативный

В Киеве на Рождество произошел конфликт в маршрутке: один из пассажиров громко жаловался на жизнь, называя при этом окружающих "ср*ной нацией", а когда ему предложили вернуться в Донецк, толкнул своего оппонента. Сразу же после этого он получил несколько ударов в голову и, по настоянию пассажиров, покинул маршрутку вместе с двумя разъяренными оппонентами, сообщает "Киев Оперативный".

Напомним, ранее мы сообщали о том, что в Киеве в нового днюю ночь произошла драка со стрельбой, в результате чего несколько человек пострадали.

Позже выяснилось, что в результате столкновения два человека получили касательные ранения в различные части тела, врачи оказали им необходимую помощь. На месте нашли гильзы и пистолет для отстрела резиновых пуль. Участников инцидента доставили в Печерское управления полиции.

Стоит напомнить также о том, как в Киеве произошла драка в одном из дворов на бульваре Перова после того, как автомобиль скорой помощи не мог проехать на вызов из-за припарковавшейся машины.

Ранее киевляне возмутились поведением водителей, которые не хотели в час пик пропускать машину скорой помощи, перевозившую пациента в тяжелом состоянии. Ситуация разрешилась только тогда, когда перед машиной скорой выехал автомобиль патрульных.

Ранее журналисты "Сегодня" проверяли, как столичные водители пропускают кареты скорой помощи.

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