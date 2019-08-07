В Киеве на рынке возле станции метро "Дарница" вспыхнул масштабный пожар: видео

Утром в среду, 7 августа, на крытом рынке в Днепровском районе Киева возле станции метро "Дарница" вспыхнул пожар на улице Сторителей, 40. Об этом сообщает пресс-служба ГЧС.
"По прибытию к месту вызова пожарные установили, что горит кровля над четырьмя павильонами крытого рынка площади 70 кв. м. с последующим распространением пламени. Локализован пожар в 10:30 на площади 250 м.кв.", – говорится в сообщении.
Ликвидация продолжается, к ней привлечены девять единиц основной и специальной пожарно-спасательной техники и 40 человек личного состава Киевского гарнизона.
Информации о погибших и травмированных нет.
Причины возникновения пожара выясняются.
Не так давно в Киеве мужчина оставил мать в охваченной огнем квартире, а сам пошел пить пиво. В квартире загорелся диван. Женщина звала о помощи с балкона, ведь выйти самостоятельно не могла из-за задымления. По словам потерпевшей, пожар устроил ее сын, который потом закрыл квартиру и ушел. Женщину спасли пожарные, она не пострадала. Ее сына вскоре задержала полиция. Тот уверяет: возгорание произошло случайно, якобы когда он чинил радиоприемник. Почему же оставил мать в опасности, он объяснить не смог.
Напомним, в селе Камплица Змиевского района женщина попыталась потушить пожар самостоятельно и получила сильные ожоги.
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