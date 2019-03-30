В Киеве на Северном мосту произошло смертельное ДТП: фото и видео
В салоне авто на момент аварии было три человека, один из них от полученных травм погиб на месте
В Киеве, около 21:50 29 марта, на Северном мосту (в сторону жилого массива Троещина) произошло ДТП со смертельным исходом. Об этом сообщает Киев оперативный в социальных сетях.
По словам свидетеля аварии, когда он ехал около 100 километров в час, когда его обогнал автомобиль Subaru Legacy. Через мгновение, выполняя опасное маневрирование рядами, водитель авто не справился с управлением и вылетел на тротуар в знак пешеходного перехода и электроопору.
В салоне авто на момент аварии было три человека. Один из них от полученных травм погиб на месте, а двух других в тяжелом состоянии госпитализировали.
Напомним, сайт "Сегодня" сообщал о жутком ДТП под Киевом, где грузовик въехал в дом
.
А вечером 28 марта ДТП с автомобилем Smart произошло на улице Симона Петлюры в Киеве. В результате инцидента пострадала девушка, которая переходила дорогу на пешеходном переходе.
Ранее мы писали о том, что за 2018 год по сравнению с 2017-м на дорогах Украины снизилось количество ДТП, а также было зафиксировано уменьшение числа погибших и пострадавших в авариях.
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