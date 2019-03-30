В Киеве на Северном мосту произошло смертельное ДТП: фото и видео

В салоне авто на момент аварии было три человека, один из них от полученных травм погиб на месте

Фото: Киев Оперативный

В Киеве на Северном мосту произошло смертельное ДТП: фото и видео //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/ea0/109/5c9ea0109b1db.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/ea0/109/5c9ea0109b1db.jpg 2019-03-30T00:57:08+02:00 Происшествия В салоне авто на момент аварии было три человека, один из них от полученных травм погиб на месте

В Киеве, около 21:50 29 марта, на Северном мосту (в сторону жилого массива Троещина) произошло ДТП со смертельным исходом. Об этом сообщает Киев оперативный в социальных сетях.























По словам свидетеля аварии, когда он ехал около 100 километров в час, когда его обогнал автомобиль Subaru Legacy. Через мгновение, выполняя опасное маневрирование рядами, водитель авто не справился с управлением и вылетел на тротуар в знак пешеходного перехода и электроопору.

В салоне авто на момент аварии было три человека. Один из них от полученных травм погиб на месте, а двух других в тяжелом состоянии госпитализировали.

Напомним, сайт "Сегодня" сообщал о жутком ДТП под Киевом, где грузовик въехал в дом .



А вечером 28 марта ДТП с автомобилем Smart произошло на улице Симона Петлюры в Киеве. В результате инцидента пострадала девушка, которая переходила дорогу на пешеходном переходе.

Ранее мы писали о том, что за 2018 год по сравнению с 2017-м на дорогах Украины снизилось количество ДТП, а также было зафиксировано уменьшение числа погибших и пострадавших в авариях.

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