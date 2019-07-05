В Киеве на станции метро "Дорогожичи" пьяные подростки устроили опасное развлечение: фото

Нетрезвые девочки-подростки решили потанцевать на стеклянном куполе станции подземки













В Киеве нетрезвые девочки-подростки устроили опасный досуг, решив потанцевать на стеклянном куполе станции метро "Дорогожичи".

Так, подростки залезли на купол, стекло которого может обрушиться и не предназначено для размещения на нем людей, и стали там развлекаться. После замечания взрослых девочки слезли с купола, однако, вероятнее всего, после того, как прохожие ушли, они продолжили танцевать на стекле.

Ранее сообщалось, что в Киеве орудует банда агрессивных подростков, которые могут наброситься на свою жертву прямо посреди дня, на людных улицах. Что делать в таких случаях, стоит вмешиваться в драку и как себя защитить – узнавали журналисты "Сегодня".

Напомним, не так давно одесские правоохранители задержали троих парней 14-16 лет, которые совершили ряд преступлений в центре города. Юные злоумышленники по ночам жестоко избивали своих жертв, отбирая мобильные телефоны, ноутбуки, ювелирные изделия и другое имущество.

А в Житомирской области правоохранители разоблачили и задержали троих подростков, которых подозревают в серии ограблений.

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