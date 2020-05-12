В Киеве на строительстве метро перевернулся грузовик (фото)

На строительстве метро на столичном Виноградаре в понедельник, 11 мая, перевернулся КамАЗ. Об этом сообщает пресс-служба "Киевметростроя".

"На строительной площадке 213, где ведется строительство в сторону жилого массива Виноградарь, произошел инцидент. Водителю грузовика подрядной организации стало плохо и он, не справившись с управлением, съехал с дороги, что привело к переворачиванию автомобиля. Пострадавших среди работников и жителей микрорайона нет. Водителю также удалось избежать травм", - говорится в сообщении.

Уточняется, что частные машины не пострадали, однако жителей Виноградаря попросили не парковать свои автомобили у забора строительной площадки.

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Ранее сообщалось о коррупционном скандале вокруг строительства метро на Виноградарь.

Отметим, что работы по строительству станций "Мостицкая" и "Проспект Правды" Сырецко-Печерской линии продлятся как минимум до 2021 года.

Также напомним, что в бюджете Киева на 2019 год на строительство метро на жилищный массив Виноградарь было предусмотрено 760 млн грн.

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