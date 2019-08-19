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В Киеве на стройплощадке подорвали технику

19 августа, 13:20

Инцидент произошел на стройплощадке в Подольском районе. При ЧП никто не пострадал

/ Фото: dtp.kiev.ua

В Подольском районе Киева на выходных на территории строительной площадки подорвали экскаватор. Об этом сообщает пресс-служба столичного главка Национальной полиции. 

"В полицию поступило сообщение от жителя Подольского района о том, что он слышал звук, похожий на взрыв. Правоохранители установили, что взрыв прогремел на территории строительной площадки. Взрывотехники осмотрели территорию и собрали вещественные доказательства для проведения соответствующей экспертизы", – говорится в сообщении.

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В результате ЧП никто не пострадал.

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Следственным отделом Подольского управления полиции начато уголовное производство по признакам правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 194 (Умышленное уничтожение или повреждение имущества) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает от трех до 10 лет заключения.

Ранее сообщалось, что в Киеве планируется строительство, которое несет угрозу работе Деснянской водопроводной станции, обеспечивающей 65% питьевой воды города.

Также напомним, что киевляне, которые живут в окрестностях Протасова Яра, уже несколько месяцев борются с частным застройщиком, который намерен возвести элитный жилой комплекс из трех 40-этажных (!) зданий на улице Амосова, 6, в Соломенском районе и срубить старые деревья на склонах.

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Киев взрыв стройка

Источник: Сегодня

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