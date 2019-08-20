В Киеве на Теремках фонтан забросали мусором

Фонтан отремонтировали только в июле, но он очень быстро пришел в негодность

В июле на столичных Теремках в сквере отремонтировали фонтан с мостиком, который долго стоял заброшенным. Местные жители заметили, что в него начали бросать мусор, вода позеленела, а сейчас и вовсе пропала.

Как сообщил замгендиректора КО "Киевзеленстрой" Владимир Ляхович, работы по восстановлению фонтана на улице Теремковской, 1—3, были выполнены за деньги коммунального предприятия по содержанию зеленых насаждений Голосеевского района.

"Увы, объект снова пришел в негодность из-за того, что люди бросали в него мусор. Но, следует отметить, что между Голосеевской райадминистрацией и районным предприятием по содержанию зеленых насаждений был составлен договор, который обеспечивает полное сохранение этого фонтана и сквера вокруг него. Ситуация на контроле, работы по благоустройству и замене воды в чаше будут выполнены указанным предприятием не позднее 20 августа этого года. Специалисты будут следить за благоустройством сквера возле этого объекта", – рассказал "Сегодня" Ляхович.

Не так давно в столичном парке "Теремки" на пересечении улиц Василия Касияна и Академика Вильямса озеро начали засыпать бытовым мусором – пакетами, пластиковыми бутылками и объедками.

Ранее сообщалось, что в Киеве фонтан на Подоле в Сквере на улице Сагайдачного вандалы снова залили моющим средством.

Новости "Сегодня" также писали, что в конце апреля забили фонтаны на Майдане Независимости – "Большой" и комплекс "Малые" фонтаны: "Водяной шар", "Каскадный" и "Основатели Киева", а также фонтан "Крещатик" у дома №25. Фонтанный комплекс в акватории Русановского канала, состоящий из 12 фонтанов, свою работу начал уже с 1 мая.

Тем временем, в Харькове приводят в порядок фонтан в парке Шевченко.

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