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В Киеве на Теремках угнали авто популярной модели

16 сентября, 23:26

Автомобиль Honda CR-V стоял под домом на углу улиц маршала Конева и академика Вильямса

Фото: из открытых источников

Фото: из открытых источников

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В понедельник утром, 16 сентября, в Киеве угнали автомобиль популярной модели Honda CR-V.

"Автомобиль Honda CR-V стоял под домом на углу улиц маршала Конева и академика Вильямса (Теремки – площадка перед кафе "Счастье"). Автомобиль без особых примет: классический черный кузов, стекла без дополнительного затемнения, салон тканевый. Регистрационный номер АА7074НВ", – написала хозяйка машины Елена Шрамко на своей страничке в Facebook.

Женщина просит помощи в поиске.

Ранее в Киеве задержали угонщика авто, который незаконно завладел автомобилем, пытался скрыться от полицейских и при попытке побега ударил полицейского.

Также мы писали, что в столице количество угонов автомобилей уменьшилось, но все равно – воруют больше, чем в других городах. До 20 автомобилей в день. И в основном – в праздничные дни. Как защитить свой автомобиль, "Сегодня" расспросили у экспертов по безопасности и в жертв грабителей.

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Киев авто угон поиск Honda трк украина

Источник: Сегодня

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