В Киеве на Теремках угнали авто популярной модели

В понедельник утром, 16 сентября, в Киеве угнали автомобиль популярной модели Honda CR-V.
"Автомобиль Honda CR-V стоял под домом на углу улиц маршала Конева и академика Вильямса (Теремки – площадка перед кафе "Счастье"). Автомобиль без особых примет: классический черный кузов, стекла без дополнительного затемнения, салон тканевый. Регистрационный номер АА7074НВ", – написала хозяйка машины Елена Шрамко на своей страничке в Facebook.
Женщина просит помощи в поиске.
Ранее в Киеве задержали угонщика авто, который незаконно завладел автомобилем, пытался скрыться от полицейских и при попытке побега ударил полицейского.
Также мы писали, что в столице количество угонов автомобилей уменьшилось, но все равно – воруют больше, чем в других городах. До 20 автомобилей в день. И в основном – в праздничные дни. Как защитить свой автомобиль, "Сегодня" расспросили у экспертов по безопасности и в жертв грабителей.
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