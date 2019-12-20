В Киеве на территории школы произошел взрыв

/ Фото: Киев Оперативный

В поселке Водогон в Оболонском районе Киева 19 декабря в здании с котлом на территории школы №18 произошел взрыв. Об этом сообщается в паблике "Киев Оперативный" в Facebook.

"В Оболонском районе города Киева, в школе №18 (поселок Водогон) взорвалось здание, где находился котел. К счастью, никто не пострадал, но теперь школа останется без автономного отопления на неопределенный срок", – говорится в сообщении.

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Подробности ЧП уточняются.

Напомним, не так давно в Оболонском районе Киева из-за технической поломки на оборудовании в районной котельной около 80 жилых домов более чем на сутки остались без тепла. В результате поломки без теплоснабжения остались жилые дома на Минском проспекте, улице Вышгородской, Автозаводской, Полярной и Рокоссовского.

Ранее сообщалось, что в Киеве поздно вечером в четверг, 21 ноября, произошел взрыв в жилом доме на улице Гончара, 67, в Шевченковском районе. В частности, по предварительным данным, детонация произошла в шахте лифта одного из подъездов дома.

Кроме того, в результате взрыва на улице Пушкинской двое мужчин погибли, девушка получила ранения.

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