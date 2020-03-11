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В Киеве на территории СИЗО нашли гранаты

11 марта, 18:23

Мила Князьская-Ханова

На место вызвали взрывотехнические службы

В столице 11 марта на внутренней территории Киевского следственного изолятора были обнаружены предметы, внешне похожие на боевые гранаты и запалы к ним, сообщает прокуратура Киева.

Администрация СИЗО немедленно приняла меры для сохранения жизни и здоровья работников и заключенных, находившихся вблизи места происшествия, и сообщили об опасной находке специалистам взрывотехнической службы.

Сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1. ст. 263 Уголовного кодекса Украины.

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На месте происшествия работают сотрудники прокуратуры города Киева и Главного управления национальной полиции. Сейчас продолжаются мероприятия по выяснению обстоятельств попадания на территорию СИЗО обнаруженных предметов и их обезвреживания.

Отметим, что не так давно в центре Киева сотрудники СБУ обнаружили тайник с двумя боевыми гранатами Ф-1, двумя электродетонаторами и металлическим баллоном с почти 30 литрами ртути. А в Дарницком районе Киева полицейские обнаружили у местного жителя пистолеты, патроны, гранаты и наркотические средства.

Тем временем, в Ирпене под Киевом полицейских забросал гранатами мужчина, на задержание которого они приехали.

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Киев СИЗО гранаты происшествия

Источник: Сегодня

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