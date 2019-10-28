Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 25,17
27,96

В Киеве на Троещине столкнулись легковушки: трое пострадавших

28 октября, 07:30

От удара один из автомобилей занесло на клумбу

На Троещине в Киеве произошло серьезное ДТП – столкнулись легковушки Mercedes и Honda. Пострадали три человека, сообщает "Информатор".

Авария случилась около 21:30 27 октября на перекрестке проспектов Ватутина и Маяковского. По словам свидетелей, Mercedes ехал на большой скорости по проспекту Ватутина и не пропустил Honda, которая пересекала перекресток в сторону бульвара Перова. Из-за сильного удара Mercedes развернуло на 360 градусов, и он влетел в клумбу.

Реклама

В результате ДТП пострадали водители обоих автомобилей и пассажирка Honda: они получили серьезные травмы. В частности, у женщины была рваная рана руки. Пострадавших доставили в ближайшие больницы.

На месте работали полиция, несколько бригад первой помощи и спасатели. Обстоятельства аварии установит следствие.

В тренде
Хэллоуин в Киеве: в столице появился гигантский череп и огромный паук

Ранее мы сообщали, что за девять месяцев 2019 года в Украине произошло 114 769 дорожно-транспортных происшествий. В результате этих аварий погибли 2369 человек.

Добавим, что сайт "Сегодня" рассказывал, почему в Украине стало больше аварий на дорогах. Также были названы украинские города-рекордсмены по количеству ДТП.

Мы писали, что самой распространенной причиной аварий с пострадавшими у нас в стране является превышение безопасной скорости. На втором месте – нарушение правил маневрирования, на третьем – нарушение правил проезда перекрестков, на четвертом – несоблюдение дистанции, на пятом – управление авто в пьяном виде. Глава МВД Арсен Аваков уже заявил о возможном новом повышении штрафов за нарушения ПДД.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама

Киев ДТП столкновение легковушки пострадавшие

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Названа причина смога в Киеве: специалисты провели замеры воздуха
Названа причина смога в Киеве: специалисты провели замеры воздухаДругие новости
В Киеве со второго этажа торгового центра упал ребенок
В Киеве со второго этажа торгового центра упал ребенокПроисшествия
В Киеве на Кольцевой произошло смертельное ДТП: появились фото и видео
В Киеве на Кольцевой произошло смертельное ДТП: появились фото и видеоПроисшествия
В Киеве мужчина с ножом ограбил и изнасиловал студентку
В Киеве мужчина с ножом ограбил и изнасиловал студенткуПроисшествия
Задержание
Задержание "Троещинского маньяка" в Киеве: появились новые подробности от полиции и видеоПроисшествия
В киевском супермаркете поселилось семейство крыс: видео
В киевском супермаркете поселилось семейство крыс: видеоПроисшествия

Новости партнеров

Loading...
загрузка...