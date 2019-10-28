В Киеве на Троещине столкнулись легковушки: трое пострадавших

От удара один из автомобилей занесло на клумбу

На Троещине в Киеве произошло серьезное ДТП – столкнулись легковушки Mercedes и Honda. Пострадали три человека, сообщает "Информатор".

Авария случилась около 21:30 27 октября на перекрестке проспектов Ватутина и Маяковского. По словам свидетелей, Mercedes ехал на большой скорости по проспекту Ватутина и не пропустил Honda, которая пересекала перекресток в сторону бульвара Перова. Из-за сильного удара Mercedes развернуло на 360 градусов, и он влетел в клумбу.

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В результате ДТП пострадали водители обоих автомобилей и пассажирка Honda: они получили серьезные травмы. В частности, у женщины была рваная рана руки. Пострадавших доставили в ближайшие больницы.

На месте работали полиция, несколько бригад первой помощи и спасатели. Обстоятельства аварии установит следствие.

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Ранее мы сообщали, что за девять месяцев 2019 года в Украине произошло 114 769 дорожно-транспортных происшествий. В результате этих аварий погибли 2369 человек.

Добавим, что сайт "Сегодня" рассказывал, почему в Украине стало больше аварий на дорогах. Также были названы украинские города-рекордсмены по количеству ДТП.

Мы писали, что самой распространенной причиной аварий с пострадавшими у нас в стране является превышение безопасной скорости. На втором месте – нарушение правил маневрирования, на третьем – нарушение правил проезда перекрестков, на четвертом – несоблюдение дистанции, на пятом – управление авто в пьяном виде. Глава МВД Арсен Аваков уже заявил о возможном новом повышении штрафов за нарушения ПДД.

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