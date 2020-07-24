В Киеве на Троещине в жилом доме вспыхнула квартира: видео с места ЧП

По предварительной информации, из горящей квартиры были слышны крики женщины

В Киеве в пятницу, 24 июля, на улице Закревского, 77 вспыхнула квартира в жилой многоэтажке.

Об этом сообщается в Telegram-канале "DTP KIEV INFO".

Фото: Валерий Литвиненко

По предварительной информации, из горящей квартиры были слышны крики женщины. На месте уже работают спасатели.

В Сети опубликовано видео, на котором видны клубы черного дыма.

Как сообщает паблик "Киев Оперативный", женщина, находившаяся в квартире, погибла. Она вышла на балкон, однако спасти ее не смогли.

Подробности ЧП устанавливаются.

Видео: Kyiv Operative

На днях в Киеве загорелся ЖК на улице Стеценко. Жители комплекса были эвакуированы и находились на безопасном расстоянии, а полиция перегородила проезд во двор и никого не пропускала.

Также спасатели несколько часов тушили пожар на свалке, вспыхнувший неподалеку от пересечения улиц Коллекторной и Ревуцкого. Мусор был свален в яму и в некоторых местах глубина его наслоения достигала 10 м. Огонь удалось потушить быстро, а очаги тления, которые были снизу, приходилось тщательно заливать водой.

Также смотрите о масштабных пожарах в Луганской области:

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться