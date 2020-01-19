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В Киеве на Троещине вспыхнул пожар в многоэтажке: пострадала женщина (фото и видео)

19 января, 13:38

Густой черный дым напугал жителей района

Фото: kiev.informator.ua

Фото: kiev.informator.ua

Жителей Деснянского района столицы напугал густой черный дым из окна многоэтажного дома – там вспыхнула трехкомнатная квартира.

Как сообщает "Информатор", пожар вспыхнул около 12:00 на четвертом этаже 16-этажки по адресу улица Каштановая, 15а. Огонь, на площади 65 квадратных метро, удалось локализовать около 12:27.

Спасатели сработали оперативно, но пламя все же успело уничтожить одну из комнат квартиры. Также пожарные вынесли из огня женщину. Ее госпитализировали в больницу.

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Из-за пожара задерживается движение автобусов №21, которые курсируют по улице Каштановой. Автобусы временно ездят по маршруту №73.

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Ранее в Киеве во время тушения пожара на улице Братиславской, 8, бойцы Главного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям спасли мужчину.

Отметим, что в последнее время количество пожаров существенно увеличивается. Основными причинами возникновения возгораний спасатели называют небрежность граждан и пренебрежение элементарными правилами пожарной безопасности.

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Киев квартиры спасатели женщина многоэтажка пожары ГСЧС Деснянский район

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