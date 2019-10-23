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В Киеве на улице Малевича ограничат движение: названа причина

23 октября, 10:34

На этом участке будут восстанавливать покрытие дороги

/ Фото: Алексей Филипов, Сегодня

В Киеве на улице Казимира Малевича ограничат движение. Об этом сообщили в пресс-служба Киевской городской государственной администрации.

Движение на улице будет ограничено с 18:00 23 октября до 8:00 24 октября. Как выяснилось, в время, на участке от улицы Лабораторной до улицы Федорова, будут выполнять работы по восстановлению покрытия после разрытия. Дорожники будут работать вечером и ночью.

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"Автовладельцев просят не парковать транспортные средства в крайних правых полосах и на тротуаре. На время работ движение частично ограничат", – отметили в КГГА.

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Фото: pixabay.

Напомним, что в марте в Киеве полностью было закрыто движение по Шулявскому путепроводу. В апреле мост (один из самых загруженных в столице) полностью разобрали, а закончить все работы, включая постройку нового моста, обещают к концу этого года. Стоимость работ оценивается более чем в миллиард гривен.

Также смотрите подробности возведения моста на Шулявке в сюжете:

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