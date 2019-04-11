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В Киеве на улице нашли малыша без родителей: все детали происшествия

Сегодня, 15:32

Мама ребенка сама позвонила в полицию, но до сих пор не пришла

Фото: kyiv.npu.gov.ua
Фото: kyiv.npu.gov.ua.

В Подольском районе Киева правоохранители обнаружили маленького мальчика в возрасте четырех-пяти лет, который бродил по улице без взрослых. Инцидент произошел вчера, 10 апреля.

"Ребенка нашли во время патрулирования на улице Маршала Гречко.  Полицейским он рассказал, что его зовут Саша, а маму – Рада. Мальчика направили в больницу №9, врачи его осмотрели и сделали вывод, что с ребенком все в порядке", – сообщили в ГУ НП Киева.

Правоохранители бросили все силы на поиск родных малыша и уже поздно вечером заявили, что мама нашлась.

"Женщина поздно вечером сама позвонила на линию 102, представилась и сказала, что она мама найденного ребенка. Пояснила, что она сына оставила с дедушкой, он недосмотрел и ребенок ушел. Ее вызвали в Подольское управление полиции, но она до сих пор не пришла. Женщину еще ждут с документами, которые подтверждают, что это ее сын. Малыш находится в больнице. И пока не будут выяснены все обстоятельства произошедшего, его никому не отдадут. О случившемся сообщили в Службу по делам детей, они тоже этим занимаются", – рассказала "Сегодня" начальник отдела ювенальной превенции ГУ НП Киева Оксана Поплавская.

Ранее сообщалась, что утром 11 апреля на Лукьяновке в Киеве неизвестные похитили четырехлетнего ребенка. Как сообщили "Сегодня" в столичной полиции, отец мальчика – француз. Он сам посадил ребенка к себе в автомобиль и увез. По словам адвоката иностранца, отец ребенка находится в процессе развода с матерью мальчика. Также он сообщил, что ребенок находится с отцом и с ним все нормально. 

Также мы писали, что в Киеве на проспекте Соборности в Днепровском районе мужчина, выгуливая собаку, нашел в сумке живого младенца и вызвал полицию.


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Тег Киев, дети, ребенок

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АВТОР:

Наталья Мамчур

Источник:

Сегодня

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