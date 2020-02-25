В Киеве на улице нашли мертвыми троих человек: что произошло

В Голосеевском районе Киева в люке теплотрассы нашли три безжизненных тела. Люди погибли во время пожара, сообщили в пресс-службе местной ГСЧС.

Жуткую находку обнаружили сегодня, 25 февраля, в 6:21 на улице Набережно-Корчеватской, 56/66. Как выяснилось, в люке теплотрассы загорелся мусор. Пламя спасатели локализовали в 7:02, а в 7:38 – полностью потушили.

Фото: ГСЧС

"На месте были задействованы две единицы основной и специальной пожарно-спасательной техники, а также восемь человек личного состава", – рассказали в ГСЧС и отметили, что причину пожара выясняют.

Ранее сайт "Сегодня" сообщал, что в Киеве на Южной Борщаговке вспыхнул крупный пожар в гаражах: люди спасали чужие авто.

Отметим, что в последнее время количество пожаров существенно увеличивается. Основными причинами возникновения возгораний спасатели называют небрежность граждан и пренебрежение элементарными правилами пожарной безопасности.

Также мы писали, что Кабмин хочет в 1000 раз увеличить штрафы за нарушение пожарной безопасности. Теперь минимальный штраф за административные правонарушения будет составлять 510 гривен, а максимальный – 8500 гривен.

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