В Киеве на улице застрелили мужчину

В Киеве в воскресенье вечером на улице Дегтяревской застрелили мужчину, от полученных травм он скончался в больнице, сообщает полиция Киева.

В полицию поступило сообщение, что в Шевченковском районе на улице Дегтяревской возле офиса лежит мужчина с огнестрельными пораннями. По указанному адресу прибыли экипажи патрульных и следственно-оперативные группы главного и территориального управлений полиции и кинологи. На месте правоохранители обнаружили гильзы и пообщались со свидетелями преступления.

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"По словам очевидцев, нападавшие несколько раз выстрелили в сторону потерпевшего, а затем скрылись на автомобиле черного цвета. В настоящее время сотрудники уголовного розыска устанавливают мотивы убийства 33-летнего мужчину, который от полученных огнестрельных ранений скончался в больнице", – говорится в сообщении.

Начальник полиции Киева Андрей Крищенко сообщил, что сейчас правоохранители проводят комплекс оперативных мероприятий для задержания подозреваемых, на их розыск ориентированы все наряды. Решается вопрос относительно открытия уголовного производства по факту умышленного убийства.

Ранее в Киеве на железнодорожном вокзале задержали жителя Черновицкой области, подозреваемого в убийстве своей матери и младшей сестры. Юноша, чтобы замести следы, покинул Буковину и отравился в столицу. Полиция разыскивала 20-летнего уроженца города Кицмань с 3 октября.После задержания он сразу же признался в совершении двойного убийства. Во время личного обыска у него изъяли нож.

Напомним, недавно в городе Кицмань Черновицкой области произошло двойное убийство. Полиция обнаружила изуродованные тела с порезами и синяками – 40-летней женщины и ее восьмилетней дочери. Их нашли в колодце, во дворе, где проживала семья.

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Видео: Сегодня

Напомним, ранее новости "Сегодня" сообщали о том, что преступлений в Украине стало меньше, но тяжесть их увеличилась. Проанализировав статистику ГПУ, мы поняли, что выросло число изнасилований, а взятки исчисляются десятками миллионов гривен.

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