В Киеве на ВДНХ во время Atlas Weekend произошел пожар
В одном из павильонов ВДНХ загорелся мусор
В Киеве на ВДНХ, где проходит фестиваль Atlas Weekend, произошел пожар. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС в столице.
"11 июля, в 23:17, в оперативно-координационный центр Главного управления ГСЧС Украины в г. Киеве поступило сообщение о пожаре на проспекте. Глушкова, 1, в Голосеевском районе столицы. По прибытию к месту вызова, пожарные установили, что пожар возник в одноэтажном недействующем здании. Горел мусор на площади 40 кв. м. Не теряя времени, спасатели сразу же приступили к тушению пожара", - говорится в сообщении.
Пожар был оперативно ликвидирован.
В ликвидации пожара было задействовано две единицы основной и специальной пожарно-спасательной техники и 10 человек личного состава Киевского гарнизона.
Погибших и травмированных нет. Причина возникновения пожара выясняется.
Напомним, ранее в Буче произошел масштабный пожар на складе секонд-хенда. Последний раз такой сильный пожар в этом городе бушевал в 2015 году, когда в Буче горела емкость с уайт-спиритом. Тогда сгорело три стареньких авто, которые стояли под стенкой у гаража.
Как сообщалось ранее, в Украине ежедневно горят 70 домов, 13 машин и погибают пять человек. за прошлый год в огне погибло 2009 человек, из них — 47 детей. В 2017-м смертей было меньше — 1819 человек. В то же время спасателям удалось вырвать из лап огня 2335 человек, в том числе и 350 детей.
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